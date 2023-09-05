Из-за войны в Украине в Германии решили нарастить производство систем ПВО IRIS-T

Об этом сообщил главный программный директор компании Гаральд Бушек, передает Reuters.

В 2025 году частная компания планирует создать, по крайней мере, восемь систем, увеличив с трех до четырех систем в этом году.

Бушек добавил, что в этом году производство ракет будет увеличено в три раза, а в следующем году планируется удвоить его с ожидаемым выпуском примерно 400-500 ракет с 2024 года.

Пока Германия поставила две установки IRIS-T в Украину. По данным агентства, они в основном используются для защиты неба над Киевом.