Из-за войны в Украине в Германии решили нарастить производство систем ПВО IRIS-T
Немецкий производитель оружия Diehl Defense стремится увеличить производство систем противовоздушной обороны IRIS-T, чтобы удовлетворить спрос из-за войны РФ против Украины
Об этом сообщил главный программный директор компании Гаральд Бушек, передает Reuters.
В 2025 году частная компания планирует создать, по крайней мере, восемь систем, увеличив с трех до четырех систем в этом году.
Бушек добавил, что в этом году производство ракет будет увеличено в три раза, а в следующем году планируется удвоить его с ожидаемым выпуском примерно 400-500 ракет с 2024 года.
Пока Германия поставила две установки IRIS-T в Украину. По данным агентства, они в основном используются для защиты неба над Киевом.
- 5 сентября стало известно, что в Украину из Германии прибыли партия боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard.
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