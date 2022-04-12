Из-за войны в Украине свои дома оставили 4,8 миллиона детей, - ООН
Около 4,8 миллиона украинских детей покинули свои дома и по меньшей мере 142 погибли в результате вторжения РФ
Об этом сообщает издание The National со ссылкой на агентство ООН по делам детей.
Мануэль Фонтейн, руководитель ЮНИСЕФ по вопросам чрезвычайных ситуаций, сказал, что почти две трети детей в Украине были перемещены из-за войны войны. Также добавил, что такого он не видел за 31 год гуманитарной работы.
"Они вынуждены были оставить все – свои дома, школы и часто членов семьи", – сказал Фонтейн.
По его словам, 2,8 миллиона детей-переселенцев находятся в Украине и еще два миллиона – в других странах. Многие беженцы выехали в соседние страны, включая Польшу, Румынию и Венгрию. Посол Украины в ООН утверждал, что часть детей была вывезена на территорию России. Сергей Кислица сообщил, что Россия вывезла из Украины более 121 тысяч детей, преимущественно из города Мариуполя.
Фонтейн сказал, что у ЮНИСЕФ пока нет доступа, чтобы "посмотреть и проверить, сможем ли мы помочь".
Также из-за войны закрывают учебные заведения, это повлияло на 5,7 миллиона школьников и 1,5 миллиона студентов высших учебных заведений.
- Напомним, по состоянию на 9 апреля, количество беженцев, выехавших из Украины с начала российского вторжения, составляет более 4,5 миллиона человек.
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