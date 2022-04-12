Из-за войны в Украине свои дома оставили 4,8 миллиона детей, - ООН

Об этом сообщает издание The National со ссылкой на агентство ООН по делам детей.



Мануэль Фонтейн, руководитель ЮНИСЕФ по вопросам чрезвычайных ситуаций, сказал, что почти две трети детей в Украине были перемещены из-за войны войны. Также добавил, что такого он не видел за 31 год гуманитарной работы.



"Они вынуждены были оставить все – свои дома, школы и часто членов семьи", – сказал Фонтейн.



По его словам, 2,8 миллиона детей-переселенцев находятся в Украине и еще два миллиона – в других странах. Многие беженцы выехали в соседние страны, включая Польшу, Румынию и Венгрию. Посол Украины в ООН утверждал, что часть детей была вывезена на территорию России. Сергей Кислица сообщил, что Россия вывезла из Украины более 121 тысяч детей, преимущественно из города Мариуполя.



Фонтейн сказал, что у ЮНИСЕФ пока нет доступа, чтобы "посмотреть и проверить, сможем ли мы помочь".



Также из-за войны закрывают учебные заведения, это повлияло на 5,7 миллиона школьников и 1,5 миллиона студентов высших учебных заведений.

Напомним, по состоянию на 9 апреля, количество беженцев, выехавших из Украины с начала российского вторжения, составляет более 4,5 миллиона человек.