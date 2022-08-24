Из-за войны в Украине погибли более 5,5 тыс. гражданских людей, - заместитель генсека ООН

Об этом на заседании Совбеза ООН заявила заместитель генерального секретаря Организации Розмари Дикарло, передает Еспресо.

"Мы видим, что самые серьезные бои сконцентрированы в районе Донбасса, на Юге и рядом с Харьковом, но от этого страдают все уголки Украины. В то же время очень серьезные нападения происходят благодаря БПЛА и об этом сообщается в оккупированном Крыму. За последние 181 день Офис верховного комиссара по правам человека зафиксировал 5614 убитых и 7946 раненых", - сказала она.

Дикарло подчеркнула, что настоящие цифры значительно выше.

"Подавляющее число жертв было из-за использования взрывных устройств. Мы зафиксировали большой ущерб учреждениям здравоохранения и образования. Обстрелы военной инфраструктуры – это военные преступления. Было зафиксировано 327 случаев незаконного удержания и похищения представителями РФ на неконтролируемой территории. 14 человек были найдены мертвыми или умерли во время удержания - 13 мужчин и одна женщина. Подтверждены 43 случая сексуального насилия, связанного с конфликтом, которые совершили ВС РФ. Все военнопленные должны быть защищены гуманитарным правом. Красный Крест должен иметь доступ ко всем пленным, в частности в РФ ", - подытожила замгенсека.