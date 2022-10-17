Из-за войны в Украине еще 70 млн человек могут столкнуться с голодом и недоеданием
Война в Украине может увеличить на 70 млн количество людей, которые сталкиваются с голодом и недоеданием
Об этом сообщает госсекретарь США Энтони Блинкен, передает "Голос Америки" .
По его словам, в начале 2022 года более 190 млн человек оказались в условиях острой продовольственной нестабильности.
"Война в Украине может добавить к ним еще 70 млн человек. Миллионы сталкиваются с голодом и недоеданием", - заявил он.
Блинкен отметил, что комбинированное влияние глобальной пандемии, рост давления климатического кризиса, высокие цены на энергоносители и удобрения, а также вооруженные конфликты, "включая жестокую агрессивную войну России против Украины", нарушили производственные цепи и цепи поставок, и привели к резкому снижению продовольственной безопасности, особенно для наиболее уязвимых слоев населения.
- Из-за обострения глобального продовольственного кризиса, вызванного российской войной против Украины, 323 миллиона человек оказались на грани голода.
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