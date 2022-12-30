Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

"2022 год стал самым страшным годом в новой истории Киева - столице свободной и независимой Украины! По состоянию на сегодняшний день захватчик совершил 52 воздушные атаки на город. Было повреждено более 600 зданий. Значительные разрушения претерпела критическая инфраструктура Киева", - отметил он.

По состоянию на 30 декабря война унесла жизни 120 киевлян, в том числе 5 детей. Ранения получили 495 горожан, из них 30 – дети.

"С начала полномасштабного вторжения в столице прозвучало 638 сирен воздушной тревоги. Общая продолжительность тревог - 693 часа 49 минут. То есть практически 29 дней! Целый календарный месяц в этом году жители города провели в укрытиях и бомбоубежищах!" – подчеркнули в КМВА.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко назвал одной из главных задач власти обеспечение украинцев электроэнергией на Новый год.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb