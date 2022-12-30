Из-за войны в Киеве с 24 февраля погибли 120 человек, повреждены 600 зданий, - КМВА
В КМВА подвели неутешительные итоги года, отметив, что в столице из-за войны повреждено 600 зданий, погибли 120 киевлян, среди них 5 детей
Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
"2022 год стал самым страшным годом в новой истории Киева - столице свободной и независимой Украины! По состоянию на сегодняшний день захватчик совершил 52 воздушные атаки на город. Было повреждено более 600 зданий. Значительные разрушения претерпела критическая инфраструктура Киева", - отметил он.
По состоянию на 30 декабря война унесла жизни 120 киевлян, в том числе 5 детей. Ранения получили 495 горожан, из них 30 – дети.
"С начала полномасштабного вторжения в столице прозвучало 638 сирен воздушной тревоги. Общая продолжительность тревог - 693 часа 49 минут. То есть практически 29 дней! Целый календарный месяц в этом году жители города провели в укрытиях и бомбоубежищах!" – подчеркнули в КМВА.
- Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко назвал одной из главных задач власти обеспечение украинцев электроэнергией на Новый год.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.76
-
EUR
Покупка 41.53Продажа 42.67
- Актуальное
- Важное