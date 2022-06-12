Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Украине нужно приспосабливаться к тем реалиям, которые у нас есть. Экономика страны должна работать. Действительно, у нас дыра в бюджете, но она более-менее закрывается нашими партнерами. Украина получает финансовую помощь от определенных стран. Это не план восстановления Украины, однако есть существенной помощью нашей стране. Украине также следует налаживать сотрудничество с МВФ. Поскольку многие страны говорят о том, что будут помогать Украине, если мы будем сотрудничать с МВФ. Ведь именно МВФ всегда было лучшим в мире кредитно-рейтинговым агентством", - пояснил Усс.

Он добавил, что МВФ был создан после Второй мировой войны для того, чтобы не допустить подобных войн в будущем. По его словам, сейчас для МВФ стоит задача, чтобы как можно скорее возобновить ситуацию в мире, возбужденную РФ.

"Сейчас для МВФ очень важно восстановить ситуацию, которую нарушила Россия. Нужно возобновить ситуацию в мире, чтобы мы смогли нормально существовать в построссийский период. Поскольку, хотя от России звучит другая риторика, мне что-то подсказывает, что война закончится тем, что Россия потеряет не только свое влияние в мире, но и собственные территории. Я не говорю об украинских территориях, которые они оккупировали. Я говорю о, например, Курильских островах. Поэтому уже сейчас нужно думать, каким будет этот мир без России", - добавил Усс.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Запад должен найти место для России даже после ее войны против Украины, чтобы Москва не стала сателлитом Китая.