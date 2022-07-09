Из-за войны России более 300 миллионов человек в мире оказались на грани голода, - Боррель

Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Захватническая война России против Украины резко обостряет продовольственный кризис. Только за два года количество людей в мире, испытывающих серьезную нехватку пищи, удвоилось со 135 миллионов до пандемии COVID-19 до 276 миллионов в начале 2022 года и 323 миллионов сегодня", - сказал он. он.

Каждый шестой житель Земли находится в уязвимом положении из-за "сочетания роста цен на пищевые продукты, роста цен на энергоносители и ухудшения финансовых условий".

"Ситуация может ухудшиться. Россия блокирует 20 миллионов тонн зерна в украинских хранилищах. Это сознательная попытка использовать продовольствие как оружие войны не только против Украины, но и самых уязвимых стран мира", - подчеркнул он.

7 июля советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сказал, что перспектив разблокирования украинских портов до конца войны России против Украины нет. Он добавил, что россияне провоцируют голод в мире, ведь не могут взорвать десант на территорию Украины.