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Из-за войны РФ против Украины мировая экономика потеряет $1 триллион, – The Economist

5 августа, 2022 пятница
14:53
Экономика экономика

В этом году мировая экономика потеряет один триллион долларов из-за полномасштабного вторжения России в Украину

Об этом сообщает The Economist.

15 февраля мировой экономический прогноз The Economist Intelligence Unit (EIU) был, что ВВП должен вырасти на 3,9%. Однако через 9 дней после публикации Россия начала полномасштабную войну против Украины.

"Экономические последствия войны с тех пор ощущаются во всем мире: мировые цены на сырье взлетели, ухудшились перебои в цепочках поставок, инфляция прыгнула в большинстве стран мира. Новый прогноз предполагает, что боевые действия будут продолжаться по крайней мере до конца года. Поэтому прогноз глобального роста ухудшился на 1, 1 процентного пункта до 2,8% в годовом измерении. Другими словами, война уменьшила прогноз мирового ВВП на 1 триллион долларов в этом году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что другие организации предсказывают подобный шок. Международный валютный фонд снизил свой прогноз глобального роста на 1,2 п.п. от начальной отметки в январе до 3,2%.

Среди стран G20 больше ВВП потеряет подсанкционная страна-агрессор РФ. К концу 2022 года, согласно оценке, ее экономика упадет на 10% под давлением санкций по сравнению с их начальной оценкой роста в 2,6%.

  • Напомним, международное рейтинговое агентство S&P снизило кредитный рейтинг Беларуси в иностранной валюте и объявило о дефолте по еврооблигациям.

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