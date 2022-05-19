Из-за войны из Украины выехали более 6,3 млн человек, еще 6,5 млн считаются внутренне перемещенными, - ООН

Об этом пишет BBC .

По данным ООН, по состоянию на 17 мая Украину покинули 6,3 миллиона человек:

Польша приняла 3 396 792 беженцев

Румыния 930 341;

Россия 863086;

Венгрия 615256;

Молдова 465435;

Словакия 426605;

Беларусь 27 308.

Чехия сообщила, что на 17 мая она выдала украинским беженцам 346 770 экстренных виз. В Германии отметили, что 14 мая в страну прибыло более 700 тысяч украинцев, 40% из которых – дети.

Издание отмечает, что по словам Путина, российские войска помогли эвакуировать 140 000 мирных жителей из Мариуполя.

Люди, которые отправились в соседние с Украиной страны, могут оставаться в центрах приема, если у них нет возможности разместиться у родственников или друзей. Их обеспечивают питанием и медицинской помощью. Они также могут получать социальную помощь и доступ к жилью, лечению и школам.

Правительство расширило список граждан, имеющих право на выплаты в 2,5 тыс. грн от международных гуманитарных организаций.

Куда обращаться в Европе, если сломалось авто. Обнародован список сервисов эвакуаторов.

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