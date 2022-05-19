Из-за войны из Украины выехали более 6,3 млн человек, еще 6,5 млн считаются внутренне перемещенными, - ООН
По данным ООН около 13 миллионов человек покинули свои дома из-за полномасштабного вторжения России в Украину
Об этом пишет BBC .
По данным ООН, по состоянию на 17 мая Украину покинули 6,3 миллиона человек:
- Польша приняла 3 396 792 беженцев
- Румыния 930 341;
- Россия 863086;
- Венгрия 615256;
- Молдова 465435;
- Словакия 426605;
- Беларусь 27 308.
Чехия сообщила, что на 17 мая она выдала украинским беженцам 346 770 экстренных виз. В Германии отметили, что 14 мая в страну прибыло более 700 тысяч украинцев, 40% из которых – дети.
Издание отмечает, что по словам Путина, российские войска помогли эвакуировать 140 000 мирных жителей из Мариуполя.
Люди, которые отправились в соседние с Украиной страны, могут оставаться в центрах приема, если у них нет возможности разместиться у родственников или друзей. Их обеспечивают питанием и медицинской помощью. Они также могут получать социальную помощь и доступ к жилью, лечению и школам.
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