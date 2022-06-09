Из-за войны из Украины навсегда могут эмигрировать до 5 миллионов человек, – Элла Либанова

Такое мнение озвучила в ходе дискуссии "Миграционный кризис: вернутся ли украинцы домой?" директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

По данным разных социсследований, 90% военных мигрантов декларируют, что они хотят вернуться в Украину. Впрочем, Элла Либанова скептически относится к опросам в условиях социальных катаклизмов.

"Не потому, что люди неискренни, а потому, что проукраинские настроения сейчас немного больше, чем на самом деле, и люди часто даже сами себе не хотят признаться, что они не прочь остаться за границей", – объясняет она. Разногласия есть даже в данных статистики, сколько украинских беженцев находится сейчас в других странах. ООН подает цифру более 7 миллионов, а Госпогранслужба сообщает об отрицательном сальдо в 2,8 миллиона.

"Люди, длительно находящиеся за границей, так или иначе адаптируются, – говорит Элла Либанова. – Поскольку выезжают преимущественно жители больших городов, 60-70% из них – люди с высшим образованием. Это фантастическая цифра для Европы. Как бы мы ни ругали свое образование, опыт говорит нам о том, что эти люди окажутся конкурентоспособными на местных рынках труда, если война продлится еще несколько месяцев (а по моему мнению, до конца года), большинство беженцев найдет работу и сможет снять приемлемое для себя и своих детей жилье. Дети пойдут в садик, школу, высшее учебное заведение. И тогда возникнет вопрос: вернутся ли они?"

По мнению эксперта, вероятность возвращения военных мигрантов тесно связана с продолжительностью горячей фазы войны. Чем дольше она будет продолжаться, тем меньше украинцев вернется на Родину.

"Если война закончится быстро, то говорим о 500-600 тысячах. Если будет длиться долго, то это может быть и 5 миллионов", - отмечает она.

"Есть две группы выезжающих. Первая – это реально убегающие от войны, защищая свою жизнь и жизнь своих детей, и такие люди больше настроены на возвращение. Таких 85-90%. 10-15% пытаются воспользоваться либеральными условиями пребывания украинцев в этих странах, получить легальный статус там, найти работу и дальше уже действовать по стандартной процедуре. Понятно, что эти люди не вернутся. Мы должны бороться за возвращение той основной группы, и тут есть другой риск, - обращает внимание Элла Либанова. – Если эти женщины (а уезжают главным образом женщины) примут решение остаться за границей, а запрет на выезд мужчин призывного возраста отменят, семьи воссоединятся, однако не в Украине".

Эксперт проводит простой подсчет: "Если украинцев – 38 миллионов, до полномасштабной войны за границей находилось 3,5 миллиона плюс сейчас 2,8 уехало, то мы не досчитаемся 6,3 миллиона. Надо понимать, что это люди молодого, трудоспособного возраста и дети . Из выехавших после 24 февраля, по данным Госпогранслужбы, дети в возрасте до 18 лет составляют примерно треть".

Она добавила, что эмиграция – это не туризм. Украинцы перестали восхищаться европейской медициной, образованием и познакомились с европейской бюрократией.

"Но главное, что там спокойно – нет бомбежек, ракетных обстрелов", – подытожила спикер мероприятия.