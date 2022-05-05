Из-за войны и блокирование Россией украинских портов "еще 47 миллионов человек испытывают сильный голод", - директор Всемирной продовольственной программы
Дэвид Бисли призвал Россию немедленно разблокировать украинские порты в Черном и Азовском морях
Об этом директор Всемирной продовольственной программы написал в твиттер.
"Как я объяснил в ходе представления Глобального отчета о продовольственных кризисах за 2022 год, цифры растут: у нас уже было 276 миллионов человек в 81 стране, которые шли навстречу голоду перед войной в Украине. Теперь еще 47 миллионов человек испытывают сильный голод, если мы не будем действовать как можно скорее", - отметил политик.
Еще раньше он призвал открыть украинские порты для экспорта продовольствия, поскольку это может спасти от голода миллионы людей в мире:
"Порты должны снова открыться. На карту поставлены миллионы, если не миллиарды жизней, и у нас мало времени – этого требует мир", - заявил в Twitter американский политик, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли.
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