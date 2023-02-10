Из-за войны четверть украинцев могут получить тяжелое расстройство психики

Об этом заявил специальный советник Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Мишель Казачкин, передает Reuters .

"По оценкам Всемирной организации здравоохранения, каждый четвертый человек в Украине находится под угрозой развития серьезных психических расстройств", - сказал он.

Описывая свой недавний визит в украинский город Днепр, Казачкин сказал, что видел десятки военнослужащих, госпитализированных с "острой и трагической тревогой, в депрессивном и психиатрическом состоянии".

"Психическое здоровье становится доминирующей проблемой общественного здоровья в Украине", - сказал он журналистам в Женеве.