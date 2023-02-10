Из-за войны четверть украинцев могут получить тяжелое расстройство психики
Четверть населения Украины имеют риски получить тяжелое психическое расстройство из-за войны
Об этом заявил специальный советник Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Мишель Казачкин, передает Reuters .
"По оценкам Всемирной организации здравоохранения, каждый четвертый человек в Украине находится под угрозой развития серьезных психических расстройств", - сказал он.
Описывая свой недавний визит в украинский город Днепр, Казачкин сказал, что видел десятки военнослужащих, госпитализированных с "острой и трагической тревогой, в депрессивном и психиатрическом состоянии".
"Психическое здоровье становится доминирующей проблемой общественного здоровья в Украине", - сказал он журналистам в Женеве.
- Ранее в ВОЗ заявили, что с 24 февраля в Украине умерли по меньшей мере 3 тысячи человек из-за отсутствия доступа к лечению хронических заболеваний.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.58
Покупка 39.58Продажа 40.25
-
EUR
Покупка 41.98Продажа 42.85
- Актуальное
- Важное