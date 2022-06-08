"из-за войны будет рост онкоболезней на поздних стадиях": Ляшко призвал украинцев пройти медосмотры. Список бесплатных исследований
В результате полномасштабного вторжения России и связанного с этим уменьшения количества профилактических медицинских осмотров в Украине ожидается рост числа онкологических заболеваний, выявленных на более поздних стадиях
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передаёт Еспресо.TV.
"Два года пандемии коронавирусной болезни и уже 104 дня сдерживания полномасштабного вторжения россии в Украину существенно уменьшили количество обращений украинцев к врачам с профилактической целью. Как следствие этого у нас будет рост онкологических заболеваний, выявленных на более поздних стадиях, что в значительной степени будет влиять на эффективность и продолжительность лечения", - сказал Ляшко.
Министр также отметил негативное влияние стресса от войны на здоровье украинцев.
"Также необходимо учитывать и влияние войны на состояние психического здоровья, в результате чего отдельные болезни могут проявляться на 10-15 лет раньше, чем в среднем в популяции. Учитывая это, мы рекомендуем всем, кто находится в безопасных регионах, при первой возможности позаботиться о своем здоровье и провести профилактическое посещение врача", - сказал Ляшко.
В Минздраве сообщили, что в Украине существует шесть бесплатных исследований для раннего выявления онкологии, которые действуют и во время войны.
"В Украине ежегодно около 140 тыс. украинцев узнают онкодиагноз. Поэтому ранняя диагностика онкозаболеваний остается приоритетным направлением Программы медицинских гарантий (ПМГ). В успешном лечении онкологических заболеваний очень важную роль играет их раннее выявление", - отмечает пресс-служба Минздрава.
К ПМГ заключены такие исследования, позволяющие выявить онкологию на ранних стадиях:
- маммография – обследование молочных желез;
- гистероскопия – обследование матки;
- эзофагогастродуоденоскопия (гастроскопия) – обследование пищевода и желудка;
- колоноскопия – обследование толстого кишечника;
- цистоскопия – обследование мочевого пузыря;
- бронхоскопия – обследование трахеи и бронхов.
При проведении обследований пациентам бесплатно гарантируется:
- консультация врача;
- непосредственно исследование;
- анализ и описание результатов;
- местная или общая анестезия во время проведения гистероскопии, бронхоскопии, эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии и цистоскопии.
Более подробный перечень услуг для каждого исследования опубликован на сайте НСЗУ (пункты 17-22, файл "Спецификация").
Бесплатно исследование можно пройти по направлению врача, с которым заключена декларация, или по направлению лечащего врача.
Для проведения диагностических исследований установлены возрастные ограничения:
- маммографию и колоноскопию назначают после 40 лет;
- гистероскопию, гастроскопию, цистоскопию, бронхоскопию – после 50 лет.
Пациенты указанного возраста с направлением от врача могут пройти исследование бесплатно в медицинских учреждениях, имеющих договоры с НСЗУ по соответствующим направлениям.
Однако пациентам младшего возраста врач может выписать направление на такие исследования, если подозревает новообразование. В таком случае эти исследования будут оплачены Национальной службой здоровья Украины.
Необходимое заведение для проведения необходимого исследования поможет найти оператор контакт-центра НСЗУ по телефонному номеру 16-77.
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