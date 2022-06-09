Из-за войны более половины украинцев хотят, чтобы их дети и внуки уехали из страны, – опрос
Но это при условии, если угроза ракетных обстрелов будет сохраняться и дальше
Об этом свидетельствуют данные опроса , проведенного Киевским международным институтом социологии. Если путинские войска и дальше будут бомбить населенные пункты Украины, только 43% респондентов готовы будут приспособиться к жизни в условиях постоянной опасности.
В случае, если стороны подпишут перемирие и огонь прекратится, однако Россия не будет оставлять планы захватить Украину, количество тех, кто хотел бы, чтобы его семья оставалась на Родине, составляет уже 55%.
Если война прекратится из-за смены власти в РФ и кресло президента займет представитель демократических сил, почти 77% декларируют, что хотели бы, чтобы его родные не уезжали из страны. Однако и этого для многих украинцев оказывается мало, чтобы чувствовать себя в безопасности.
Более 85% опрошенных отметили, что у них не возникло бы сомнений, должны ли их близкие жить в Украине, если бы Украина стала членом НАТО или получила весомые гарантии безопасности от ведущих стран мира. Капитуляции России и ее полного разоружения ожидают около 85% респондентов.
Практически каждый 50-й украинец не скрывает, что хотел бы, чтобы его дети и внуки уехали из Украины даже при условии положительного развития событий.
Как показало исследование, женщины выдвигают более строгие требования к безопасности, чем мужчины. По очевидным причинам наблюдается и взаимосвязь между местом жительства человека и его ощущением безопасности. Чем дальше на запад страны, тем больше людей предпочитало бы, чтобы их дети и внуки оставались в Украине.
Исследование провел Киевский международный институт социологии с 3 по 18 мая 2022 г. по заказу "CASE Украина". На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров социологи опросили 2000 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Статистическая ошибка выборки не превышает 2,4%.
- Как показал опрос, проведенный в западных и центральных областях Украины 7-15 мая Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, выехать за границу из-за войны планирует только каждый двадцатый украинец
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