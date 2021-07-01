Из-за восстановления авиасообщения с РФ: в МАУ назвали причину задержки рейсов из Украины в Турцию
Задержка рейсов из Киева в Анталию авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) была вызвана восстановлением авиасообщения Турции и РФ, а также сезонным увеличением количества рейсов
Об этом сообщила пресс-служба МАУ.
Согласно сообщению, вынуждены задержки чартерных рейсов в Анталию с вылетом по расписанию в ночь на 1 июля 2021 года обусловленные резким сезонным увеличением количества рейсов, а также восстановлением авиасообщения Турции с РФ, что повлекло существенное осложнение слотрегулювання. В связи с этим авиационный регулятор Турции не смог обеспечить обработку запросов по выполнению полетов заблаговременно.
Отмечается, что такие задержки коснулись чартерных рефсив Киев-Анталия, Харьков-Анталия и Львов-Анталия.
"Авиаперевозчик и авиационный регулятор Турции делают все возможное для оперативного восстановления чартерного авиасообщения МАУ с Анталией течение дня", - отметили в пресс служба.
В компании заверили, что сейчас авиаперевозчик предоставляет всю необходимую помощь пассажирам задержанных рейсов. В частности, всех, кто должен был улететь из Киева, Харькова и Львова обеспеченным горячим и холодным питанием. Пассажиров, ожидавших возвращения в Киев на указанных рейсах из Турции частично перевезено в гостиницы, обеспечены питанием и будет организован трансфер в новое время вылета.
- Напомним, ночью 1 июля в аэропорту "Борисполь" задержали пять рейсов из Киева в турецкой Анталии из-за отсутствия разрешения.
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