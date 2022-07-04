Из-за вооруженной агрессии России в Украине погибли 345 детей

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора

По официальной информации ювенальных прокуроров, в Украине по состоянию на утро 4 июля 2022 года в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации погибли 345 детей и более 644 ранены. То есть вместе пострадало уже более 989 детей, хотя цифры могут быть значительно больше. Ведь в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, продолжается работа по их установлению только продолжается.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 345, Харьковщине - 185, Киевщине - 116, в Черниговской области - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 31.

Пострадали ребята и вчера, 3 июля. Из-за обстрела рашистами Славянска в Донецкой области погибла 9-летняя девочка. В результате обстрела российскими войсками Бахмута ранения получили 2-летний мальчик и 4-летняя девочка.

Всего за время полномасштабной войны захватчики своими бомбардировками и обстрелами повредили 2102 учебных заведения, из которых 215 разрушены полностью.

С начала полномасштабной войны России в Украине погибли 344 ребенка и еще 642 ранены

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