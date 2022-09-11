Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине 747 детей получили ранения разной степени тяжести

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По официальной информации ювенальных прокуроров 383 ребенка погибли и более 747 получили ранения разной степени тяжести. Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - пишут прокуроры.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 390, Харьковской – 209, Киевской – 116, Николаевской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 46, Днепропетровской – 26.

Также в Генпрокуратуре добавили, что 10 сентября в результате обстрела врагом с. Соловьево Ясиноватского района Донецкой области ранен 10-летний мальчик.

Кроме этого, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2480 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

Напомним, в результате полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 383 ребенка

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