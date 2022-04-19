Из-за военных действий более 6 миллионов украинцев испытывают проблемы с питьевой водой, - ЮНИСЕФ
В результате интенсивных боевых действий в Украине российские оккупанты разрушают сети водо- и электроснабжения
Об этом идет речь на странице Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине в Твиттере.
"Более месяца интенсивных боевых действий в Украине привели к разрушению сетей водоснабжения и электрических сетей, в результате чего более 4,6 млн человек остались с ограниченным доступом к воде. Всего более 6 млн человек в Украине ежедневно борются, чтобы иметь питьевую воду, которая является одной из важнейших потребностей человека", – сообщает фонд.
- Напомним, за 54 суток полномасштабного вторжения России ООН зафиксировала 2072 смерти гражданских украинцев.
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