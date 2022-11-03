Из-за военной помощи России США могут ужесточить санкции против КНДР
Соединенные Штаты рассматривают разные варианты противодействия снабжению Северной Кореей оружия России, в том числе и дополнительные санкции
Об этом на брифинге в среду заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает "Европейская правда".
Так же как мы используем и будем использовать все инструменты для противодействия иранской поставке оружия России, мы будем делать то же самое, когда речь идет о поставках КНДР оружия России. Существуют действующие санкции. Мы рассмотрим дополнительные инструменты и полномочия, к которым мы сможем обратиться , чтобы противодействовать этой деятельности", – сказал он.
Как сообщалось, Соединенные Штаты обвиняют Северную Корею в тайных поставках России значительному количеству артиллерийских снарядов для использования в войне в Украине и попытке скрыть эти поставки.
Согласно разведывательным данным, боеприпасы якобы отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки, но на самом деле предназначаются для России.
Американские официальные лица считают, что тайные северокорейские поставки – вместе с беспилотниками и другим вооружением, которое Россия приобрела у Ирана – является еще одним доказательством того, что даже арсеналы обычной артиллерии Москвы уменьшились за восемь месяцев боевых действий.
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