Из-за весеннего половодья на севере Украины подтоплено 500 домохозяйств
Наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ривненской, Черкасской и Черниговской областей
Об этом сообщила пресс-служба ДСНС Украины.
Отмечается, что сейчас гидрологическая ситуация контролируется, однако подтопленными остаются около 500 домохозяйств (огороды, подворья).
В Волынской, Ривненской и Черкасской областях подтоплено более 10 500 га сельхозугодий. Нарушено транспортное сообщение в 30 населенных пунктов: Черниговская – 29 и Киевская – 1. Организован объезд в эти населенные пункты.
Спасателями с начала работ:
- подвезено для нужд пострадавшего населения 24,1 тонны питьевой воды и 230 кг продуктов питания;
- перевезено через водные преграды более 1 тыс. человек;
- откачано около 10 тыс. м куб. воды из 74 домохозяйств.
Также отмечается, что для мониторинга и координации действий в Киевской и Черниговской областях привлекли мобильные оперативные группы ДСНС, которыми осуществляется воздушная разведка подтопленных территорий с применением БПЛА.
Из других областей в Черниговскую область дополнительно направлено 5 болотоходов "Богун" и два плавсредства. Всего для оказания помощи населению от ДСНС привлекалось более 280 человек и 157 ед. техники.
Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ДСНС.
- 14 апреля сообщалось, что в Киевской области подтопило село из-за повышения уровня воды в Десне.
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