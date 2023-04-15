Из-за весеннего половодья на севере Украины подтоплено 500 домохозяйств

Об этом сообщила пресс-служба ДСНС Украины.

Отмечается, что сейчас гидрологическая ситуация контролируется, однако подтопленными остаются около 500 домохозяйств (огороды, подворья).

В Волынской, Ривненской и Черкасской областях подтоплено более 10 500 га сельхозугодий. Нарушено транспортное сообщение в 30 населенных пунктов: Черниговская – 29 и Киевская – 1. Организован объезд в эти населенные пункты.

Спасателями с начала работ:

подвезено для нужд пострадавшего населения 24,1 тонны питьевой воды и 230 кг продуктов питания;

перевезено через водные преграды более 1 тыс. человек;

откачано около 10 тыс. м куб. воды из 74 домохозяйств.

Также отмечается, что для мониторинга и координации действий в Киевской и Черниговской областях привлекли мобильные оперативные группы ДСНС, которыми осуществляется воздушная разведка подтопленных территорий с применением БПЛА.

Из других областей в Черниговскую область дополнительно направлено 5 болотоходов "Богун" и два плавсредства. Всего для оказания помощи населению от ДСНС привлекалось более 280 человек и 157 ед. техники.

Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ДСНС.