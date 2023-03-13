Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Глава ОВА подчеркнул, что нововведение необходимо с целью недопущения жертв среди гражданского населения во время контрдиверсионных мер.

"Всех, кому сегодня нужно выехать за пределы области, прошу сделать это немедленно, а в дальнейшем – планировать свое время пребывания на территории города и области", – подчеркнул Прокудин.