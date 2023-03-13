Из-за вероятного присутствия ДРГ на Херсонщине вводят удлиненный комендантский час
В Херсонской области с 13 по 17 марта из-за возможного присутствия ДРГ будет продлен комендантский час. Новое время – с 17:00 до 06:30
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Глава ОВА подчеркнул, что нововведение необходимо с целью недопущения жертв среди гражданского населения во время контрдиверсионных мер.
"Всех, кому сегодня нужно выехать за пределы области, прошу сделать это немедленно, а в дальнейшем – планировать свое время пребывания на территории города и области", – подчеркнул Прокудин.
- 13 марта в Херсонской области автомобиль с гражданским мужчиной подорвался на российской мине. В результате полученных повреждений водитель погиб на месте.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.06
Покупка 38.06Продажа 38.85
-
EUR
Покупка 40.05Продажа 41
- Актуальное
- Важное