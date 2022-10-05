Из-за Венгрии ЕС не ограничит цены на трубопроводную нефть из РФ в новом пакете санкций
ЕС удовлетворил требования Венгрии и не будет ограничивать цены на российскую трубопроводную нефть в восьмом пакете санкций против РФ
Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в facebook .
По его словам, ограничение цен на нефть из России не будет касаться сырья, поставляемого по трубопроводам, а новые санкции также не коснутся ядерной энергетики.
"Мы настойчиво вели переговоры и добились того, что ограничение цен на нефть не распространяется на трубопроводные поставки нефти. Мы именно так покупаем нефть, необходимую для нашей энергетической безопасности, а в случае чрезвычайной ситуации она также не распространяется на морской транспорт, заменяющий трубопроводы" , – написал Сийярто.
Он добавил, что санкции не затронут и российскую атомную энергетику и компании, работающие в этой сфере.
- 4 октября послы Европейского Союза согласовали новый пакет санкций против Российской Федерации.
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