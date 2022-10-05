Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в facebook .

По его словам, ограничение цен на нефть из России не будет касаться сырья, поставляемого по трубопроводам, а новые санкции также не коснутся ядерной энергетики.

"Мы настойчиво вели переговоры и добились того, что ограничение цен на нефть не распространяется на трубопроводные поставки нефти. Мы именно так покупаем нефть, необходимую для нашей энергетической безопасности, а в случае чрезвычайной ситуации она также не распространяется на морской транспорт, заменяющий трубопроводы" , – написал Сийярто.

Он добавил, что санкции не затронут и российскую атомную энергетику и компании, работающие в этой сфере.

4 октября послы Европейского Союза согласовали новый пакет санкций против Российской Федерации.

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