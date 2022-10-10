Из-за утренних обстрелов в Киеве и области будут частично выключать электроэнергию
Из-за обстрелов столицы 10 октября, в Киеве и области будут частично выключать электроэнергию, чтобы как можно быстрее возобновить работу энергосистем
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграмме .
В сообщении говорится, что в результате обстрелов оккупантами критической инфраструктуры города возникла необходимость применить графики аварийного отключения электроснабжения. Света временно не будет у промышленных потребителей и части гражданского населения.
Кличко сообщает, что энергетики делают все необходимое, чтобы как можно скорее восстановить нормальное электроснабжение.
Киевводоканал до сих пор работает над ликвидацией повреждений столичного водопровода, но давление в сети уже в норме, и водоснабжение работает.
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