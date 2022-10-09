Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"



"Крым имеет сложный рельеф для проведения сухопутных наступательных операций. Так было всегда. Еще во время Второй мировой войны очень большое количество личного состава немецкой армии погибли в боях за полуостров, а в то время Германия имела одну из самых современных армий мира. Рельеф в Крыму не способствует наступательным операциям. Хотя и выходить из Крыма не очень просто на континентальную часть Украины", – пояснил Рыженко.



Капитан 1-го ранга запаса ВСУ добавил, особенно это касается горной местности



"Особенно это касается южного побережья Крыма. Там очень сложно проводить военные операции. Мой дед, участвовавший в боях за Севастополь, говорил, что если бы они получили помощь, то немецкая армия никогда бы не захватила город. Поскольку рельеф на полуострове очень разнообразен". В частности, есть горная местность, в которой проводить наступление очень тяжело", – добавил он.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар, оккупационные власти заявили о трех погибших и обвинили в подрыве Украину