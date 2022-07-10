Из-за уничтоженных складов с боеприпасами, боеспособность оккупантов снизилась на 25%, - военный эксперт Гетьман
Военный эксперт, ветеран АТО Алексей Гетьман считает, что Вооруженные силы Украины смогли снизить боеспособность врага на 25% благодаря уничтожению складов с боеприпасами в тылу оккупантов
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Благодаря высокоточному оружию от наших союзников Вооруженные силы Украины могут достаточно эффективно работать по складам с боеприпасами в тылу врага. Раньше мы не имели возможности использовать свои снаряды для таких ударов. Сейчас же у нас есть возможность существенно снизить боеспособность оккупантов, - пояснил Гетьман.
Эксперт подчеркнул, что западные образцы РСЗО и артиллерии позволили существенно уменьшить количество использования врагом снарядов по позициям украинских военных.
"Трудно говорить, как сильно мы смогли снизить мощность оккупантов из-за уничтожения складов с боеприпасами. Однако, если говорить в процентах, то, по моему мнению, мы смогли снизить боеспособность врага на 25%. То есть, если раньше оккупанты могли выпустить по нашим позициям более 30 снарядов, сейчас только 20", - добавил он.
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