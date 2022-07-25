Из-за уничтоженных мостов россияне вынуждены будут оставить Херсонскую область, - Згурец

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Начиная с 19 июля Вооруженные силы Украины успешно уничтожают мосты в Херсонской области. Через эти мосты проходит линия поставок российской армии на правом берегу Днепра. Количество российских войск на этом направлении составляет более 15 тыс. военных. Эта группировка войск действительно держится только благодаря мостам возле Херсона и Новой Каховки. Удары по этим мостам полностью перерезают логистику россиян. Поэтому так или иначе им придется покинуть Херсонскую область", – пояснил Згурец.

Аналитик убежден, что в ближайшее время ситуация в Херсонской области может развиваться более динамично.

"Если мы сейчас уничтожим мосты, то в течение 2-3 недель у россиян станет насущной проблема логистики. Они попытаются наводить понтонные переправы, однако их ждет судьба стационарных мостов. Поэтому в ближайшее время мы сможем наблюдать новую динамику на этом направлении", - добавил он.

19 июля ВСУ ударили по стратегическому для РФ Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне

20 июля депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что на Антоновском мосту раздались 4 взрыва , стоял сильный дым над ракетной частью россиян в Новой Каховке.

В Херсонской области 23 июля ВСУ ударили по Дарьевскому мосту через Ингулец , продолжив отрезать оккупантов от снабжения

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