Из-за уничтоженных мостов россияне вынуждены будут оставить Херсонскую область, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец убежден, что из-за уничтоженных мостов в Херсонской области россияне могут начать отступать с правого берега Днепра
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Начиная с 19 июля Вооруженные силы Украины успешно уничтожают мосты в Херсонской области. Через эти мосты проходит линия поставок российской армии на правом берегу Днепра. Количество российских войск на этом направлении составляет более 15 тыс. военных. Эта группировка войск действительно держится только благодаря мостам возле Херсона и Новой Каховки. Удары по этим мостам полностью перерезают логистику россиян. Поэтому так или иначе им придется покинуть Херсонскую область", – пояснил Згурец.
Аналитик убежден, что в ближайшее время ситуация в Херсонской области может развиваться более динамично.
"Если мы сейчас уничтожим мосты, то в течение 2-3 недель у россиян станет насущной проблема логистики. Они попытаются наводить понтонные переправы, однако их ждет судьба стационарных мостов. Поэтому в ближайшее время мы сможем наблюдать новую динамику на этом направлении", - добавил он.
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