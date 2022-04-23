Из-за уничтожения крейсера "Москва" россияне существенно изменили тактику ракетных ударов с Черного моря

Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в telegram.

По его словам, РФ все чаще использует для ракетных ударов по Украине подводные лодки.

"Враг использует по меньшей мере четыре подводные лодки в Черном море для ударов ракетами типа "Калибр" по территории Украины, а после гибели крейсера "Москва" стал использовать субмарины чаще", - написал Братчук.

Он добавил, что речь идет о российских подлодках проекта 877 "Палтус".

"Пуск ракет производится с глубины до 50 метров, что не позволяет радарам и спутникам эффективно их фиксировать", - отметил Братчук.

22 апреля британское издание The Times сообщило, что для ракетных ударов по Украине Россия использует подводные лодки .

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