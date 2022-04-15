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Из-за уничтожения крейсера "Москва" погибли 450 членов экипажа из 510, арестован командующий Черноморским флотом РФ, - Илья Пономарев

15 апреля, 2022 пятница
19:46
Новости

Россиянам не удалось эвакуировать экипаж из подбитого Украиной крейсера "Москва", затонувшего в Черном море после попадания в судно двух ракет "Нептуна", а в российской армии уже сделаны оргвыводы

О сложных погодных условиях, которые помешали спасению судна и экипажу, сообщила спикер Морской охраны ГПСУ Наталья Гуменюк.

Она отметила, что шторм не разрешил провести спасательную операцию и эвакуацию:

Была проведена спецоперация. Поражён флагман Черноморского флота РФ. Попадание привело к детонированию боекомплекта и началась борьба за живучесть. Мы наблюдали за тем, как другие корабли пытались оказать помощь, но даже силы природы были на стороне Украины. Потому что шторм не позволял ни провести спокойно спасательную операцию, не эвакуировать экипаж. Поражения настолько серьезны, что боеспособность корабля потеряна", - рассказала Гуменюк.

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев еще более подробно описал последствия успешной спецоперации украинского войска. Он отметил, что была спасена только десятая часть экипажа, а командующий Черноморским флотом РФ арестован.

"Интересная (и еще непроверенная информация): крейсер "Москва" не только утонул, но и утопил карьеру командующего Черноморским флотом РФ. СМИ и соцсети пишут, что вице-адмирал Игорь Осипов уже арестован", - отмечает политик.

Также он сообщает, что не удалось спасти около 450 членов экипажа крейсера.

"Около двух часов ночи по местному времени корабль упал на левую сторону и затонул… На данный момент достоверно известно о спасении 50 человек из 510 членов экипажа. Для сравнения, в ходе крушения подводной лодки "Курск" погибли 118 моряков".

  • Напомним, флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен 13 апреля украинскими ракетами "Нептун".
  • В Министерстве обороны России подтвердили, что ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения.
  • Депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец отметил , что, по его данным, в Севастополе паника, из крейсера "Москва" эвакуировали личный состав, есть информация о нескольких сотнях погибших российских военнослужащих, а корабль не поддается восстановлению.
  • В ОК "Юг" сообщили, что крейсер получил существенные повреждения и начал тонуть после мощного взрыва боезапаса.
  • Вечером 14 апреля стало известно, что крейсер утонул .
  • Сегодня советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил , что вместе с частью экипажа был ликвидирован командир корабля Антон Куприн.

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