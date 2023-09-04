Из-за уменьшения спроса: Украина после длительного перерыва возобновила экспорт электроэнергии

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"Вчера, 3 августа, вечерний максимум потребления был на 6,7% ниже показателя в минувшее воскресенье 27 августа и на 2,3% меньше, чем в пятницу 1 сентября. Это связано как с сезонным уменьшением температуры, так и с более распределенным в течение суток потреблением на выходных", – рассказали в компании.

На понедельник запланирован одновременно экспорт и импорт электроэнергии: экспорт – из Словакии и Молдовы общим объемом 2950 МВт-час, экспорт – с 11:00 до 13:00 в Словакию, общий объем составит 400 МВт-час.