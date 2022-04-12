Из-за уменьшения потребления Украина готова экспортировать до 16 миллионов МВт/ч электроэнергии в год

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков на полях организованной Энергетическим сообществом конференции по безопасности и стабильности украинского энергетического сектора в понедельник в Вене, пишет Укринформ.

"Мы готовы экспортировать в Евросоюз 15-16 млн МВт/ч в год при условии согласования ЕNTSO-E полного использования имеющихся сегодня технических возможностей (сечение в 2 ГВт)", - заявил Демченков.

Замминистра энергетики отметил, что 16 марта украинская электроэнергетическая сеть была полностью синхронизирована с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E, однако это пока не позволило Украине торговать электрической энергией. По его словам, Украина готова уже сейчас выходить на европейский рынок, но сначала должна выполнить определенные технические условия и установить определенное оборудование. При этом страна готова прямо сейчас продавать определенные объемы электроэнергии с учетом имеющейся истории торговли.

"Нам очень важно, чтобы мы имели возможность торговать электроэнергией, потому что у нас из-за уменьшения потребления электроэнергии, из-за разрушения инфраструктуры и выезда людей, есть остатки электроэнергии, плюс достаточно эффективно работает атомная энергетика", - заявил Демченков.

Он отметил, что сейчас в Украине есть проблема с ликвидностью энергосектора, и поэтому страна обсуждает с партнерами также получение средств на поддержание финансовой стабильности на определенный период, возможно, на 4 месяца. "Надеемся, что за этот период нам удастся открыть коммерческую торговлю электроэнергией, уже от этого получить деньги на поддержание финансовой стабильности и возвращать эти средства, которые будут нам предоставлены в течение этого четырехмесячного периода", - отметил Демченков.

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