Из-за ухудшения погодных условий на улицы Киева вывели 118 единиц спецтехники

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.



"Во всем городе продолжается обработка дорожного покрытия противогололедными материалами. В первую очередь их наносят на подъемы и спуски, гранитную брусчатку, мосты и путепроводы, тротуары. В настоящее время работает 118 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.



В КГГА добавили, что через несколько часов температура воздуха в Киеве снизится с +2°С до -7°С. В таких условиях обработка дорог, мостов и тротуаров будет происходить еще интенсивнее.



Также отметили, что о необработанных участках и территориях можно сообщать в Контактный центр города Киева 15-51.



"Завтра, 4 февраля, на дорогах столицы ожидается гололедица. Водителям и пешеходам следует быть осторожными, передвигаясь по городу", - предупредили в администрации.







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