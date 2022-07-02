Из-за угрозы со стороны Беларуси ужесточены проверки на блокпостах, - МВД
На блокпостах ужесточили проверку из-за возможных провокаций со стороны Беларуси
Об этом в эфире новостного марафона информирует первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
Международные союзники Украины и наша разведка сейчас не видят угрозы со стороны Беларуси, однако МВД ужесточает проверки на блокпостах.
"Как наши партнеры, так и отечественные разведки четко утверждают об отсутствии признаков формирования ударных группировок на территории Беларуси. Тем не менее, мы располагаем информацией о возможных провокациях, окончательном вовлечении Беларуси в российско-украинскую войну, - говорится о возможности направления соответствующих ДРГ. И именно поэтому наши правоохранители внедрили усиленный режим несения службы на блокпостах. Поэтому призываю и всех граждан с терпением и пониманием относиться к этому, потому что речь идет о безопасности", - сказал Енин.
Замминистра подчеркнул, что на прошлой неделе правоохранители проверили около 10 тысяч человек. Благодаря этому разоблачили 2 диверсионно-разведывательные группы и 256 подозрительных лиц, переданных СБУ.
"Наши правоохранители время от времени обнаруживают то дроны на пограничные Украины в северных регионах, то ли инициативный переход граждан РФ или Беларуси на нашу сторону. Всех подобных лиц тщательно отрабатывают наши правоохранители", - добавил он.
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