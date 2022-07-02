Об этом в эфире новостного марафона информирует первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Международные союзники Украины и наша разведка сейчас не видят угрозы со стороны Беларуси, однако МВД ужесточает проверки на блокпостах.



"Как наши партнеры, так и отечественные разведки четко утверждают об отсутствии признаков формирования ударных группировок на территории Беларуси. Тем не менее, мы располагаем информацией о возможных провокациях, окончательном вовлечении Беларуси в российско-украинскую войну, - говорится о возможности направления соответствующих ДРГ. И именно поэтому наши правоохранители внедрили усиленный режим несения службы на блокпостах. Поэтому призываю и всех граждан с терпением и пониманием относиться к этому, потому что речь идет о безопасности", - сказал Енин.



Замминистра подчеркнул, что на прошлой неделе правоохранители проверили около 10 тысяч человек. Благодаря этому разоблачили 2 диверсионно-разведывательные группы и 256 подозрительных лиц, переданных СБУ.



"Наши правоохранители время от времени обнаруживают то дроны на пограничные Украины в северных регионах, то ли инициативный переход граждан РФ или Беларуси на нашу сторону. Всех подобных лиц тщательно отрабатывают наши правоохранители", - добавил он.

На пограничных с Беларусью без изменений украинские военные контролируют ситуацию. Волыняне провели большой объем работы по укреплению границы.

Угроза наступления со стороны Белоруссии появится , когда на северных границах будет повышена концентрация российских войск, - эксперт Defense Express Рябых.

Вооруженные силы Беларуси продолжили обучение не менее 9 июля. Соответствующие графики были опубликованы в сети.

На границе с Украиной находятся семь батальонов вооруженных сил Беларуси, угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины с военной точки зрения сохраняется.

В ночь на 25 июня российские самолеты выпустили по меньшей мере 20 ракет с белорусско-украинской границы.

26 июня разведка сообщила , что Россия увеличивает военное присутствие в Беларуси, предупредили белорусских чиновников в Гомельской области.

Президент Украины ВладимирЗеленский обратился к гражданам Беларуси и призвал их не участвовать в войне на Украине.