English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Из-за угрозы со стороны Беларуси ужесточены проверки на блокпостах, - МВД

Из-за угрозы со стороны Беларуси ужесточены проверки на блокпостах, - МВД

2 июля, 2022 суббота
13:28
война с Россией

На блокпостах ужесточили проверку из-за возможных провокаций со стороны Беларуси

Об этом в эфире новостного марафона информирует первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Международные союзники Украины и наша разведка сейчас не видят угрозы со стороны Беларуси, однако МВД ужесточает проверки на блокпостах.

"Как наши партнеры, так и отечественные разведки четко утверждают об отсутствии признаков формирования ударных группировок на территории Беларуси. Тем не менее, мы располагаем информацией о возможных провокациях, окончательном вовлечении Беларуси в российско-украинскую войну, - говорится о возможности направления соответствующих ДРГ. И именно поэтому наши правоохранители внедрили усиленный режим несения службы на блокпостах. Поэтому призываю и всех граждан с терпением и пониманием относиться к этому, потому что речь идет о безопасности", - сказал Енин.

Замминистра подчеркнул, что на прошлой неделе правоохранители проверили около 10 тысяч человек. Благодаря этому разоблачили 2 диверсионно-разведывательные группы и 256 подозрительных лиц, переданных СБУ.

"Наши правоохранители время от времени обнаруживают то дроны на пограничные Украины в северных регионах, то ли инициативный переход граждан РФ или Беларуси на нашу сторону. Всех подобных лиц тщательно отрабатывают наши правоохранители", - добавил он.

  • На пограничных с Беларусью без изменений украинские военные контролируют ситуацию. Волыняне провели большой объем работы по укреплению границы.
  • Угроза наступления со стороны Белоруссии появится , когда на северных границах будет повышена концентрация российских войск, - эксперт Defense Express Рябых.
  • Вооруженные силы Беларуси продолжили обучение не менее 9 июля. Соответствующие графики были опубликованы в сети.
  • На границе с Украиной находятся семь батальонов вооруженных сил Беларуси, угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины с военной точки зрения сохраняется.
  • В ночь на 25 июня российские самолеты выпустили по меньшей мере 20 ракет с белорусско-украинской границы.
  • 26 июня разведка сообщила , что Россия увеличивает военное присутствие в Беларуси, предупредили белорусских чиновников в Гомельской области.
  • Президент Украины ВладимирЗеленский обратился к гражданам Беларуси и призвал их не участвовать в войне на Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Белорусь
Читайте также:
30 июня, 2022 четверг
Это уже недемократично. На немецком телевидении обсуждают конфликт Зеленского с оппозиционными СМИ
1 июля, 2022 пятница
Позиция Китая по отношению к Украине меняется из-за событий на фронте, - китаевед Коваль
30 июня, 2022 четверг
Путин предупредил Финляндию и Швецию о развертывании сил НАТО
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.48
    Покупка 34.48
    Продажа 35.2
  • EUR
    Покупка 35.76
    Продажа 36.88
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
2 июля
13:51
В Мариуполе директор школы и коллаборантка "сдавала" россиянам позиции ВСУ и заставляет учеников разбирать завалы
13:42
Путин может "нагнуть" Лукашенко на конфликт с Польшей или Литвой, - Климкин
13:41
За 10 минут до удара по Сергеевке последовал сигнал тревоги. Но из 9-этажки никто не вышел, - Енин
13:28
На фото Дмитрий Кулеба
Кулеба объяснил, почему Западу крайне важно сохранять поддержку Украины
13:27
"Ну когда я еще человеку горло перережу?". Рашисты хвастаются перед родными зверствами в Украине
13:24
Шольц рассказал, когда Путин принял окончательное решение о нападении на Украину
13:18
Недалеко от российского консульства в Гданьске открыли сквер имени Героического Мариуполя
13:16
Власти РФ вынуждены любыми способами сдерживать девальвацию рубля из-за санкций, - Центр при СНБО
13:02
В Кременчуге семьям погибших от удара РФ по ТЦ "Амстор" выплатят по 100 тыс. грн
12:59
В Херсонской области захватчики обыскивают гаражи местных жителей, а урожай вывозят в Крым, - разведка
12:51
Сербия
Посол Украины призвал Сербию присоединиться к санкциям против РФ
12:48
"Более 100 Гб данных": на Черниговщине пограничники обнаружили диск с документами воинской части оккупантов
12:45
Эксклюзив
ВСУ держат Лисичанск и уничтожают личный состав противника, - Згурец
12:40
Укрпочта ищет таланты для эскиза почтовой марки "Мир – самая высокая ценность человечества!"
12:21
В правительстве Германии опасаются полного прекращения поставок газа из РФ, - СМИ
12:16
Артиллеристы показали, как из М-777 уничтожили российский склад в Запорожье
12:12
Спецподразделение Kraken ликвидировало вражеский штаб, позицию и артиллерию. Есть видео
12:06
На Востоке произошел сильный взрыв российского склада боеприпасов
12:05
В Киеве схватили директора школы, которая сдавала РФ позиции ВСУ за обещание сделать ее "министром образования"
11:25
Начальник генштаба РФ Герасимов проинспектировал воюющую в Украине группировку войск
11:22
На Донбассе ВСУ уничтожили российский зенитный комплекс за $15 млн
11:18
Эдгар Ринкевич
Глава МИД Латвии процитировал Путина из-за украинского борща
11:02
Цифровой тоталитаризм: Китай создаст самую большую в мире базу данных ДНК для отслеживания людей, - СМИ
10:58
На Запорожье оккупанты поссорились из-за награбленного и перестреляли друг друга
10:42
Полномасштабная война РФ против Украины: 344 ребенка погибли и более 640 ранены
10:37
Расмуссен рассказал об ошибке, которую НАТО допустила в отношении Украины
10:14
В Николаевской области россияне за сутки убили человека, обстреляли дома и порт
10:11
Россия бьет по Украине старыми ракетами из-за нехватки высокоточного оружия, - британская разведка
09:58
Эксклюзив
Враг концентрирует большое количество войск, чтобы прорвать Лисичанск, - боец батальона "Свобода" Ращук
09:41
Около 35 870 военных, 1582 танка и 653 беспилотника: Генштаб назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
09:33
Инфографика
евро
Курс валют: евро обвалился в цене
09:23
электромобиль
В Украине электрокары освободили от уплаты пенсионного сбора во время первой регистрации
09:08
Экс-генсек НАТО оценил риск прямого вооруженного конфликта альянса с Россией
09:01
В Донецкой области россияне убили 4 гражданских за сутки, еще 12 ранили
08:39
оккупанты обстреляли Луганщину: ранен мужчина, повреждены дома
08:35
Новая тактика России – бить по жилым кварталам, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров, - Подоляк
07:59
Украина победила Грузию в отборе ЧМ-2023 по баскетболу
07:28
На фото Вооруженные силы Украины
Россияне пытаются отбить утраченные позиции на Харьковщине, в Беларуси военные учения на границе с Украиной продлены на неделю, - Генштаб ВСУ
07:04
Украинцы завоевали историческую медаль на ЧМ по водным видам спорта
06:22
Пентагон прокомментировал "жест доброй воли" РФ на Змеином
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV