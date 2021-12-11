Из-за угрозы российской агрессии в Украину летит представительница Госдепа США
С 13 по 15 декабря помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Украину и Россию
Об этом сообщает Государственный департамент США.
Отмечается, что во время визита Донфрид обсудит вопросы наращивания военного присутствия России у границ с Украиной. Помощник госсекретаря подтвердит приверженность США делу Украине, ее суверенитету, независимости и территориальной целостности.
Также она призовет к дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта на Востоке Украины "путем выполнения Минских соглашений и поддержки нормандского формата".
"15-16 декабря Донфрид посетит Брюссель, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС по поводу усилий для поиска дипломатического решения", - заявили в Госдепе США.
- Напомним, 11 декабря государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с новой главой МИДа Германии Анналеной Бербок обсудил угрозу российской агрессии против Украины.
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