Из-за угрозы российской агрессии в Украину летит представительница Госдепа США

Об этом сообщает Государственный департамент США.

Отмечается, что во время визита Донфрид обсудит вопросы наращивания военного присутствия России у границ с Украиной. Помощник госсекретаря подтвердит приверженность США делу Украине, ее суверенитету, независимости и территориальной целостности.

Также она призовет к дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта на Востоке Украины "путем выполнения Минских соглашений и поддержки нормандского формата".

"15-16 декабря Донфрид посетит Брюссель, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС по поводу усилий для поиска дипломатического решения", - заявили в Госдепе США.