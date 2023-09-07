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Из-за угрозы РФ в Черном море: Болгария вооружит береговую охрану ракетами

7 сентября, 2023 четверг
19:15
Мир

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что страна вооружит свою береговую охрану ракетами: решение обусловлено напряженностью в Черном море, вызванной российской агрессией против Украины

Об этом сообщает Novinite.com.

Премьер подчеркнул, что Болгария должна развивать свои военно-морские силы, чтобы они были достаточно подготовлены к защите страны.

"На этот момент мы не видим прямой угрозы болгарским портам, но на силу отвечают силой. Именно поэтому мы начали покупать ракеты для береговой охраны, чтобы никто не отважился приблизиться к нашим черноморским городам", - сказал Денков.

В качестве примера он привел удары россиян по болгарскому городу Варна в 1915 году, которые были совершены из воды.

"Российские политики неоднократно говорили, что после Украины на очереди балтийские страны и Молдова. Пора болгарским гражданам открыть глаза на то, что есть агрессор, который хочет восстановить имперское влияние", - добавил премьер.

  • 19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках зерновой инициативы через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.
Украина
Россия
Болгария
Война с Россией
Чорное море
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