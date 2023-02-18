В Киеве и нескольких областях отменили экстренные отключения света из-за угрозы ракетной атаки
Утром 18 февраля в Украине звучали воздушные тревоги: ДТЭК и главы администраций предупредили об экстренных отключениях света в столице и нескольких областях, после отбоя их отменили
Об отмене экстренных отключений электроэнергии сообщили в ДТЭК .
"Экстренные отключения в Киеве, на Киевщине, Одесчине и Днепропетровщине отменяются", - говорится в сообщении.
Одесская область возвращается к графикам стабилизационных отключений. Также напомнили, что в Киеве и Киевской области сегодня могут действовать отключения по графику в связи с ремонтными работами.
В Днепропетровской области графики стабилизационных отключений не будут применяться.
О возможных отключениях электроэнергии в Украине 18 февраля предупредили ДТЭК и областные администрации.
В ДТЭК утверждали, что из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применены экстренные отключения света.
"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - проинформировала пресс-служба.
Так, о превентивных ограничениях предупредили в Херсонской , Кировоградской и Черкасской ОВА.
- Напомним, ранее в Укрэнерго сообщали , что возможности импорта электроэнергии в Украину увеличены до 700 МВт в любое время. Это позволяет снизить дефицит мощности и, соответственно, объемы ограничений
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