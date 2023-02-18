В Киеве и нескольких областях отменили экстренные отключения света из-за угрозы ракетной атаки

Об отмене экстренных отключений электроэнергии сообщили в ДТЭК .

"Экстренные отключения в Киеве, на Киевщине, Одесчине и Днепропетровщине отменяются", - говорится в сообщении.

Одесская область возвращается к графикам стабилизационных отключений. Также напомнили, что в Киеве и Киевской области сегодня могут действовать отключения по графику в связи с ремонтными работами.

В Днепропетровской области графики стабилизационных отключений не будут применяться.

О возможных отключениях электроэнергии в Украине 18 февраля предупредили ДТЭК и областные администрации.

В ДТЭК утверждали, что из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применены экстренные отключения света.

"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - проинформировала пресс-служба.

Так, о превентивных ограничениях предупредили в Херсонской , Кировоградской и Черкасской ОВА.