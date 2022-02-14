Из-за угрозы нового вторжения РФ Япония отзывает из Украины почти всех дипломатов

Об этом пишет NHK .



МИД Японии отзывает всех своих сотрудников из Украины, за исключением нескольких человек, из-за угрозы нового российского вторжения на украинскую территорию.



После эвакуации большинства работников японское посольство будет выполнять ограниченные функции.



Также в министерстве призвали граждан Японии срочно уехать из Украины.



В МИДе страны добавили, что другие государства также временно останавливают или сокращают деятельность посольств в Украине.

Напомним, ранее МИД Японии призвал своих граждан уехать из Украины.

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