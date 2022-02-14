Из-за угрозы нового вторжения РФ Япония отзывает из Украины почти всех дипломатов
В связи с угрозой военной агрессии России посольство Японии отзывает почти всех своих дипломатов из Украины и будет выполнять ограниченные функции
Об этом пишет NHK .
МИД Японии отзывает всех своих сотрудников из Украины, за исключением нескольких человек, из-за угрозы нового российского вторжения на украинскую территорию.
После эвакуации большинства работников японское посольство будет выполнять ограниченные функции.
Также в министерстве призвали граждан Японии срочно уехать из Украины.
В МИДе страны добавили, что другие государства также временно останавливают или сокращают деятельность посольств в Украине.
- Напомним, ранее МИД Японии призвал своих граждан уехать из Украины.
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