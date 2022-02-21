Из-за угрозы эскалации Украина теряет $3 млрд ежемесячно, - Шурма

Об этом сказал заместитель руководителя офиса президента Ростислав Шурма в интервью РБК-Украина.



"Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации, как сейчас, 2-3 млрд долларов в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок", - заявил Шурма.



Он уточнил, что если уровень стресса будет таким же, то такими будут ежемесячные потери, начиная с января.

"Если ситуация стабилизируется информационно хотя бы в таком состоянии, как сейчас, то болевой порог поднимется и через два месяца таких потерь уже не будет", - добавил замглавы ОП.



Кроме того, существует еще спекулятивное давление на финансовые рынки, оцениваемое в около 5-2 млрд долларов, которое блокирует заимствования и давит на курс.



По словам Шурмы, финансовой подушки в 4-5 млрд долларов должно быть достаточно, чтобы продолжать запланированные государственные программы и привлекать ресурсы под развитие.

Напомним, что заместитель секретаря СНБО заявил, что в государственном бюджете Украины на 2022 год предусмотрено почти 3,1 млрд грн на формирование Сил территориальной обороны ВСУ.

Чистый отток капитала в январе 2022 года увеличился до $12,8 млрд по сравнению с $9 млрд в прошлом году.

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