Из-за ударов ВСУ россияне вынуждены "растягивать" линии поставок, - генерал Бундесвера

Об этом бригадный генерал Бундесвера утвердил в интервью DPA, передает Spiegel.

По словам немецкого бригадного генерала Кристиана Фрейдинга, россияне выводят важные командные пункты и объекты из зоны действия огня ВСУ. Однако это растягивает линии снабжения и делает окупантов более уязвимыми.

"Но видите, там, где этого не делают россияне, они получают серьезный удар от украинцев", – сказал он.

В то же время он отметил, что оборонная борьба украинцев находится в несколько сложной фазе. Он утвердил, что Украина нуждается в ротации военных, а российское руководство учится на собственных ошибках.

Также Кристиан Фрейдинг заявил, что усиление западными основными боевыми танками и бронетранспортерами позволит украинцам создать локальное преимущество: "Тогда вы сможете добиться успеха как в защите, так и в атаке". Кроме того, широкое продвижение – это сложно. Он отметил, что линия фронта составляет 1200 км. Однако украинцы доказали, что могут быть очень искусными в тактике.