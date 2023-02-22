Из-за ударов ВСУ россияне вынуждены "растягивать" линии поставок, - генерал Бундесвера
Генерал немецкого Бундесвера Кристиан Фрейдинг заявил, что украинские защитники бьют по скоплениям российского личного состава и техники, поэтому РФ "растягивает" линии поставок
Об этом бригадный генерал Бундесвера утвердил в интервью DPA, передает Spiegel.
По словам немецкого бригадного генерала Кристиана Фрейдинга, россияне выводят важные командные пункты и объекты из зоны действия огня ВСУ. Однако это растягивает линии снабжения и делает окупантов более уязвимыми.
"Но видите, там, где этого не делают россияне, они получают серьезный удар от украинцев", – сказал он.
В то же время он отметил, что оборонная борьба украинцев находится в несколько сложной фазе. Он утвердил, что Украина нуждается в ротации военных, а российское руководство учится на собственных ошибках.
Также Кристиан Фрейдинг заявил, что усиление западными основными боевыми танками и бронетранспортерами позволит украинцам создать локальное преимущество: "Тогда вы сможете добиться успеха как в защите, так и в атаке". Кроме того, широкое продвижение – это сложно. Он отметил, что линия фронта составляет 1200 км. Однако украинцы доказали, что могут быть очень искусными в тактике.
- Напомним, ранее военный эксперт Александр Коваленко в эфире Эспрессо заявил , что для Сил обороны самая главная задача сейчас в обороне – максимально истощить российскую армию, а затем можно будет говорить о целесообразности других шагов.
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