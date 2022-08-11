Из-за ударов по складам боеприпасов РФ становится неважным количество пушек, - главный редактор Defense Express Катков

Об этом в эфире Эспрессо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Уже как месяц на расстоянии примерно 70 км от линии фронта у россиян "хлопок". Это уже перестало быть новостью. Это значит, что становится неважным, сколько у врага пушек, если к ним снарядов маловато. Есть такой способ, как уменьшить влияние артиллерии противника - оставить ее без боеприпасов. Абстрактно, что у них может быть 2 тысячи стволов, но снарядов всего 100. Становится безразлично сколько у них этого металлолома", - отметил эксперт.

По его мнению, идея Генштаба ВСУ состоит в том, чтобы нивелировать преимущество противника в артиллерийских системах из-за создания нехватки боеприпасов.

"Россияне будут переносить склады на другую дальность. Здесь сюрприз, оказывается, что можем уничтожать те же склады на расстоянии до 200 км. В случае переноса складов на 150 км, это вдвое увеличивает плечо логистики и доставки этих снарядов на передовую. Требует вдвое больше транспорта , вдвое больше мощность склада на выдачу. Учитывая, что там ручной труд, это нагрузка на логистическую службу РФ, которая исторически является самым слабым звеном в армии", - подытожил Катков.