Из-за участия россиян и белорусов: во Франции отменили этап Кубка мира по фехтованию
Федерация по фехтованию Франции (FFE) объявила, что отменяет Challenge Monal – ежегодные соревнования по фехтованию среди мужчин. Причиной назвали решение Международной федерации фехтования (FIE) отменить запрет на участие российских и белорусских спортсменов
Об этом говорится в заявлении FFE .
"В связи с невозможностью выполнить требования Международной федерации фехтования (FIE) о приеме российских и белорусских спортсменов Федерация фехтования Франции с сожалением сообщает об отмене Challenge Monal в 2023 году", - говорится в сообщении.
Турнир Challenge Monal должен был состояться с 19 по 21 мая в Сен-Мор-де-Фоссе.
Ранее по той же причине об отказе проводить у себя этап Кубка мира на рапирах среди женщин объявила Федерация фехтования Германии.
- 10 марта Международная федерация фехтования приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.
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