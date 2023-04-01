Об этом говорится в заявлении FFE .

"В связи с невозможностью выполнить требования Международной федерации фехтования (FIE) о приеме российских и белорусских спортсменов Федерация фехтования Франции с сожалением сообщает об отмене Challenge Monal в 2023 году", - говорится в сообщении.

Турнир Challenge Monal должен был состояться с 19 по 21 мая в Сен-Мор-де-Фоссе.

Ранее по той же причине об отказе проводить у себя этап Кубка мира на рапирах среди женщин объявила Федерация фехтования Германии.