Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Из-за тяжелых условий войска РФ на границе Украины скоро предстоит переместить, - западные эксперты

Из-за тяжелых условий войска РФ на границе Украины скоро предстоит переместить, - западные эксперты

23 февраля, 2022 среда
16:59
Мир россия танк

Строгие условия означают, что российские войска вблизи Украины вскоре нужно будет переместить, что дает президенту РФ Владимиру Путину считанные дни по выбору: новое вторжение или отступление

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявления западных экспертов и чиновников.

По их мнению, российские войска, которые сосредоточены у границ Украины, могут оставаться на позициях всего несколько дней, прежде чем их придется отправить обратно на соседние базы. В противном случае существует риск значительного ухудшения их способности.

Это значит, что для Владимира Путина остается все меньше времени, чтобы использовать их для полномасштабного вторжения в Украину - или отправить их обратно в местности на юге или западе России, то есть на десятки или даже сотни километров дальше украинской границы.

Такие передовые позиции часто с плохой защитой от холода можно удерживать только на короткий период. В социальных сетях появляются указания на плохие условия, в которые попали российские солдаты у границы.

Военный аналитик Роб Ли прокомментировал публикации, где около 100 солдат лагерили – точнее, лежали – на железнодорожной станции примерно в 20 км от границы Украины, без пайков и вынуждены покупать себе еду.

Российские войска, базирующиеся в Беларуси, в лесах близ города Хойники, в 50 км от границы с Украиной, один местный житель описал как людей, "много пьющих и продающих много своего дизельного топлива", что свидетельствует об отсутствии дисциплины, несмотря на обострение политической напряженности.

По оценкам западной разведки, примерно треть общего количества российских вооруженных сил сейчас "тактически развернута" на передовых позициях, "готова к операциям".

21 февраля один высокопоставленный чиновник сказал, что считает, что Россия сможет сохранить эти войска на своих передовых позициях только "считанные дни". Это заключение поддерживают независимые эксперты.

"У них будет небольшой период для разведки и размышлений, что делает и что планирует Запад. Они оценят наши ответы. И если эти ответы не будут достаточно сильными или убедительными, то следующим этапом будет больше инцидентов на фактической украинской границе", - заявил министр. обороны Латвии Артис Пабрикс.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

война с Россией
Читайте также:
Порошенко
22 февраля, 2022 вторник
Заблуждается сейчас тот, кто думает, что Путин остановится – Порошенко требует заняться "большим строительством" армии
санкції проти РФ
22 февраля, 2022 вторник
Венгрия, Австрия и Италия не поддержали жесткие санкции ЕС против РФ за признание "Л/ДНР", - СМИ
22 февраля, 2022 вторник
Человек с технической возможностью уничтожить Киев одним ударом действительно считает, что государство Украина не может существовать - нардеп-"слуга" Гурин о Путине
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.18
    Покупка 29.18
    Продажа 30.06
  • EUR
    Покупка 33.05
    Продажа 34.02
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
23 февраля
18:53
Порошенко
Порошенко принял участие в чрезвычайном саммите Европейской народной партии
18:52
Военнообязанным и призывникам на время чрезвычайного положения запретят выезд из Украины, - нардеп-"слуга" Вениславский
18:41
Посольство Финляндии в Украине переехало из Киева во Львов
18:32
"Мариуполь" объявил о трансфере трех футболистов "Шахтера"
18:28
ООС ВСУ
В зоне ООС погиб украинский военный, еще один получил боевое травмирование, россияне совершили 59 обстрелов
18:20
Польша планирует ускорить строительство стены на границе с Беларусью
18:11
санкции против рф
ЕС официально ввел санкции против России за признание "Л/ДНР"
18:08
Ferrexpo Константина Жеваго авансом уплатит миллиард гривен налога на прибыль
18:07
Кулеба
Кулеба в ООН: сам Путин не остановится, Украина нуждается в помощи и ждет конкретных действий против военной машины РФ
17:48
Глаза Путина неадекватны, от него все можно ожидать, - футбольный тренер Маркевич
17:48
Укрзалізниця
В Украине транспортное сообщение с востоком работает в штатном режиме, - Мининфраструктуры
17:46
По 10 гривен с каждого билета: часть денег от проката фильма "Носорог" Сенцова пойдут на помощь украинской армии
17:44
газ
Против "Оператора ГТС" ведут кампанию по дискредитации, - заместитель гендиректора
17:42
Бен Уоллес
Британия уже "надирала зад" России в Крымской войне, и мы всегда можем повторить, - Уоллес
17:12
Россияне обстреляли детсад в Зеленополье Донецкой области, в Николаевке от разрыва снаряда ранена мирная жительница
17:12
Эксклюзив
Константин Москалец: Война и литература
17:10
ЕС рекомендует с 1 марта разрешить въезд туристам, привитым любой одобренной ВОЗ вакциной
17:09
газ
Транзит российского газа для Украины – это линия общей обороны – заместитель гендиректора "Оператора ГТС"
17:09
хакер
Сайты органов власти Украины подверглись массовой кибератаке, - Федоров
16:58
Лучший боксер мира отказался от боя с Усиком
16:51
Мирослава Майнина
Чрезвычайное положение в настоящее время является превентивной мерой, чтобы ускорить реагирование органов власти и оборонных ведомств, - политолог
16:48
Американская певица Шер публично поддержала Украину на фоне российской агрессии
16:42
Кулеба
"Санкционное турне": Кулеба рассказал о мерах США, ЕС и стран G7 по сдерживанию Путина и поддержке Украины
16:27
Борис Джонсон
На фоне "все более угрожающего поведения со стороны России": Джонсон анонсировал дополнительный пакет военной помощи Украине
16:26
Руслан Стефанчук
"Соблюдайте кибергигиену": Стефанчук заявил о попытке хакеров из Москвы сломать аккаунты его семьи и заблокировать банковские карты
16:23
Кулеба
Сегодня ООН либо защитит свои принципы, либо превратится в Лигу наций, - Кулеба о заседании Генассамблеи относительно агрессии РФ против Украины
16:22
путлер шойгу
ЕС планирует ввести санкции против министра обороны РФ, - СМИ
16:06
Денис Пушилин
"Не на том этапе": главарь "ДНР" Пушилин о возможных планах захватить всю Донецкую область
16:05
Россия начала эвакуировать из Украины своих дипломатов
16:05
СБУ
Чрезвычайное состояние дает дополнительные инструменты для обезвреживания провокаций РФ, это необходимое и взвешенное решение, - СБУ
16:01
Моя лента "перекрасилась" в сине-желтые цвета и заговорила по-украински, - олимпийская чемпионка рассказала, как Украина сплотилась перед угрозой
15:56
Гитанас Науседа
"Лишь сильный ответ прекратит эскалацию": Науседа призвал НАТО "подать четкий сигнал", что ни одна страна не имеет права запрещать другой вступить в Альянс
15:36
Литва солдат
Литва предоставит Украине вооружение и средства гражданской защиты на €1,8 млн
15:33
Анджей Дуда
Украина заслуживает статус государства-кандидата на членство в ЕС, - Дуда
15:27
Самый влиятельный промоутер мира оценил шансы Уайта на победу над Фьюри
15:23
Литовские и польские дипломаты остаются работать на своих местах, - Зеленский
15:17
Глава Луганской ВГА: в случае большего обострения ситуации на Донбассе по желанию людей будем проводить эвакуацию из населенных пунктов, которые обстреливаются оккупантами
15:15
Инфографика
аптечка
Минздрав дал рекомендации, как укомплектовать аптечку на случай чрезвычайной ситуации
14:59
В Украине вместо военкоматов появятся "Милитари-ЦНАПы": Кабмин принял решение
14:49
Виталий Кличко
Кличко объяснил, как будет жить Киев после возможного введения чрезвычайного положения
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV