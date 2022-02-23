Из-за тяжелых условий войска РФ на границе Украины скоро предстоит переместить, - западные эксперты

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявления западных экспертов и чиновников.



По их мнению, российские войска, которые сосредоточены у границ Украины, могут оставаться на позициях всего несколько дней, прежде чем их придется отправить обратно на соседние базы. В противном случае существует риск значительного ухудшения их способности.



Это значит, что для Владимира Путина остается все меньше времени, чтобы использовать их для полномасштабного вторжения в Украину - или отправить их обратно в местности на юге или западе России, то есть на десятки или даже сотни километров дальше украинской границы.



Такие передовые позиции часто с плохой защитой от холода можно удерживать только на короткий период. В социальных сетях появляются указания на плохие условия, в которые попали российские солдаты у границы.



Военный аналитик Роб Ли прокомментировал публикации, где около 100 солдат лагерили – точнее, лежали – на железнодорожной станции примерно в 20 км от границы Украины, без пайков и вынуждены покупать себе еду.



Российские войска, базирующиеся в Беларуси, в лесах близ города Хойники, в 50 км от границы с Украиной, один местный житель описал как людей, "много пьющих и продающих много своего дизельного топлива", что свидетельствует об отсутствии дисциплины, несмотря на обострение политической напряженности.



По оценкам западной разведки, примерно треть общего количества российских вооруженных сил сейчас "тактически развернута" на передовых позициях, "готова к операциям".



21 февраля один высокопоставленный чиновник сказал, что считает, что Россия сможет сохранить эти войска на своих передовых позициях только "считанные дни". Это заключение поддерживают независимые эксперты.



"У них будет небольшой период для разведки и размышлений, что делает и что планирует Запад. Они оценят наши ответы. И если эти ответы не будут достаточно сильными или убедительными, то следующим этапом будет больше инцидентов на фактической украинской границе", - заявил министр. обороны Латвии Артис Пабрикс.



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