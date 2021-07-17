Из-за "цветения" воды нельзя купаться на всех 14 пляжах Киева

Это означает, что купаться на них нельзя, передает Еспресо.TV .



"При длительной аномальной жаре в водных объектах происходит активное "цветение" воды - размножение сине-зеленых водорослей, которые потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества. Как следствие, происходит снижение концентрации растворенного кислорода в воде, что является предпосылкой для замора рыбы. При таких обстоятельствах санитарная качество воды существенно ухудшается ", - информирует коммунальное предприятие "Плесо".

Поэтому, для информирования отдыхающих о наличии потенциальных рисков для здоровья и с целью предотвращения распространения среди населения инфекционных болезней, всем 14 официальным пляжам Киева присвоено временный статус "Не купаться".



О снятии этого статуса будет сообщено отдельным пресс-релизом.

"Вместе с тем, территории пляжей остаются открытыми для отдыха и досуга берегу", - отмечают в КП "Плесо".





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