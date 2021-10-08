Из-за цен на газ компании более десяти отраслей в ноябре могут стать убыточными, - исследование

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



Согласно сообщению, компании отраслей промышленности, где в себестоимости товаров минимум 7% занимает цена на газ, в ноябре при имеющихся ценах за куб.м газа будут убыточными, а в ноябре-декабре могут произойти остановки предприятий и снижение мощностей.



Глава Совета Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Олейник напомнил, что в августе цена газа достигла 14 тыс. грн / куб.м. В сентябре около 40% отраслей, вошедших в исследование, были убыточны из-за высокой цены на газ, а в октябре ожидаемые убытки достигнут 60%.



"При нынешней цене на газ 100% исследуемых отраслей будут убыточными", - цитирует агентство слова Олийныка.



Отмечается, что исследование касается отраслей экономики, в себестоимость товаров которых потребление газа на начало года было, как минимум, 7%. Речь идет об отраслях химической промышленности, производство керамики, стекла, ряд отраслей пищевой промышленности (сахарная, хлебопекарная, молочная и т.д.). Отмечается, что всего это более 10 отраслей.



"Более того, мы видим, что в ноябре-декабре предприятия декларируют, что останавливать производство или снижать мощности. Около 60% исследуемых предприятий заявили о таких планах", - добавил он.



Остановки, по словам Олийныка, коснутся в первую очередь тех предприятий, где быструю остановку и запуск предусматривает технологический процесс.



В исследовании ФРУ также говорится, что кассовые разрывы станут дополнительным риском, и если правительство не облегчит удар на эти отрасли, то платежеспособность компаний упадет до кризисного уровня и они не смогут делать подписку энергоресурсов.



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