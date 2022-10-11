Из-за терактов России в Украине 10 октября пшеница подорожала на 5%, - Bloomberg
Днем в понедельник, 10 октября, стоимость декабрьских фьючерсов на пшеницу на Чикагской товарной бирже повысилась почти на 5%
Об этом сообщает Bloomberg.
Пшеница подорожала до 9,1925 доллара за бушель, это самый большой прирост с начала месяца. В целом в текущем году цены выросли на 19%. Кукуруза и соя также подорожали более чем на 1%.
Цены растут на фоне опасений по поставкам зерна из России и Украины по Черному морю, уточняет Bloomberg. Обострение конфликта ставит под вопрос, согласятся ли обе стороны продлить соглашение об экспорте украинского продовольствия. Действие договора истекает через месяц.
Любое замедление продажи агропродукции за рубежом приведет к росту цен на основные продукты питания во всем мире, отмечает Bloomberg.
- Отметим, в субботу, 8 октября, из украинских портов вышли 7 балкеров с зерном на борту.
- За два месяца (с 1 августа по 30 сентября) через порты Украины было отгружено 5,5 млн тонн аграрной продукции на 241 корабли. 72% пшеницы отправлено в Африку, Азию и Турцию.
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