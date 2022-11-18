Соответствующие рекомендации по оказанию первой домедицинской помощи опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.

Сначала следует убедиться в отсутствии опасности для себя. Затем нужно вызвать "скорую" по номеру 103 и. Пока она доедет, начать оказывать человеку первую помощь.

"Подходя к пострадавшему, громко задайте простой вопрос, например, "Вы меня слышите?". Если пострадавший ответит – он в сознании, а его дыхательные пути проходимы", - напомнили в Минздраве.

Если человек без сознания, первое, что нужно сделать – это осмотреть пострадавшего на предмет массивных кровотечений. В случае их наличия следует начать оказание помощи именно с остановки кровотечения. Затем нужно проверить, дышит ли человек. Если нет – провести реанимационные мероприятия.

Также важно, чтобы пострадавший не переохлаждался, пока ждет "скорую".

"Укройте его специальным термопокрывалом или одеялом. По возможности пострадавший должен находиться на сухой поверхности. Также можно положить его на одеяло или термопокрывало", - отметили в Минздраве.

Там призывали быть осторожными и оказывать помощь так, чтобы нанести вред человеку.

На днях в МВД отметили, что из-за отключения электроэнергии количество аварий иногда достигает даже 600 в сутки.

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