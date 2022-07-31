Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Есть определенная теория, что тесные связи китайского президента и Владимира Путина могут помешать Си Цзиньпиню стать президентом Китая в третий раз. В Китае понимают, что ставка Си Цзиньпиня на Путина была неудачной", - отметил Усс.

Экономический эксперт добавил, что Китай постепенно меняет позицию по отношению к стране-агрессорке России.

"Сейчас создается впечатление, что Китай видит, что Россия не достигла поставленных целей, поэтому китайские власти делают шаги, демонстрирующие нежелание поддерживать россиян. Мы видим, что Путин за беспилотниками уехал не в Китай, а в Иран, хотя качество китайских беспилотников в разы лучше. Так же через Казахстан Китай передает России сообщение, что не будет поддерживать политику Кремля", - заметил Иван Усс.

4 июля японское издание Yomiuri сообщило, что лидер Китая Си Цзиньпин отказался посетить РФ по приглашению российского диктатора Владимира Путина.

25 июля стало известно, что Китай перестал финансировать проект "Один пояс – один путь", где сотрудничали с Россией с 2013 года.

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