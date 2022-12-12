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Из-за строительства врагом линий обороны на левобережье Херсона в Крыму возник дефицит бетона, - офицер ВСУ Березовец

12 декабря, 2022 понедельник
15:00
война с Россией

Тарас Березовец, офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна, отметил, что враг видит в реке Днепр большое природное препятствие, очень сложное для форсирования, поэтому бросает усилия на строительство защитных сооружений

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Основная цель врага сегодня – закрепиться на левом берегу реки Днепр. Уже завершается строительство противником трех линий обороны, из-за чего и возник дефицит строительного бетона, а также прекращено коммерческое строительство в Крыму. Известны так называемые пирамидки Суровикина и каждое такое сооружение имеет вес в 1 тонну 200 кг, кроме того, огромное количество бетона идет на сооружение линии обороны на левобережье Херсонской области, на этом направлении нет усиления вражеской группировки, потому что понимают, что находятся в зоне поражения украинской артиллерии. перемещены на территорию временно оккупированного Крыма", – прокомментировал офицер ВСУ.

Тарас Березовец отметил, что основной упор враг сейчас делает на наращивание своего присутствия и увеличение численности на Донбассе, в частности, в направлении Кременной, Попасной, Соледара и Бахмута, а также на развертывание новых подразделений РФ на территории Беларуси.

"То есть на Южном направлении противник понимает, что река Днепр представляет собой большое природное препятствие, очень сложное для форсирования, поэтому основные усилия враг бросает исключительно на строительство защитных сооружений", - пояснил Березовец.

  • 7 декабря советник мэра Мариуполя заявил, что во временно оккупированный армией РФ город начали завозить к римским бетонным укреплениям "зубы дракона".
  • За сутки 10 декабря военные РФ 45 раз обстреляли территорию Херсонщины, в областном центре кафиры попали в родильное отделение и инфраструктурный объект
  • За 11 декабря войска РФ нанесли 2 ракетных и 11 авиационных ударов по позициям ВСУ вдоль линии столкновения и гражданской инфраструктуре, а также совершили более 60 обстрелов с РСЗО
  • 12 декабря глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая сообщила, что минометным огнем кафиры уничтожают Херсон.

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Донбасс
военные силы Украины
Херсонщина
Бахмут
Попасна
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