Уполномоченная правительства Германии по миграции Рим Алабали-Радован призвала готовиться к возможному новому притоку беженцев из Украины. Сейчас их количество сократилось примерно до 150 человек в день, "но суровая военная зима может это изменить", заявила Алабали-Радован, пишет DW .

По ее словам, изменение в потоке беженцев, прежде всего, коснется Польши и Чехии.

"Поэтому мы должны оставаться в тесном контакте с соседними странами и быть готовы продолжать принимать людей, бегущих от войны", - объяснила Алабали-Радован.

Аналитики прогнозируют, что масштаб иммиграции в Германию в 2022 году может превысить уровень 2015 года, когда Европа боролась с последствиями миграционного кризиса на фоне гражданской войны в Сирии. Такой прогноз представила в понедельник, 10 октября, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Тогда количество иммигрантов составило 2,1 миллиона человек. В этом году только с февраля по август федеральное статистическое ведомство зарегистрировало 1,8 миллиона прибывших в Германию, в том числе 952 тысячи украинцев. Впоследствии, в начале октября, количество украинских беженцев в ФРГ превысило отметку в миллион человек.

Напомним, Еврокомиссия решила предоставить еще на один год действие Директивы временной защиты для украинцев, спасающихся от войн

6 октября в Le Figaro сообщили, что во Франции вводятся выплаты французским семьям, принимающим украинских беженцев. За каждого из них государство будет выделять 150 евро в месяц. Деньги будут назначаться тем, кто примет людей из Украины, независимо от их национальности. На финансовую поддержку будут иметь право домохозяйства, согласовавшие прием беженцев с государством.