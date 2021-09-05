Из-за спортивных соревнований перекрыто улицы в столичном Академгородке
В Святошинском районе города Киева в воскресенье, 5 сентября 2021 года, проходят соревнования велосипедистов
Из-за этого будет ограничено автомобильное движение на Академгородке, рассказывает Еспресо.TV .
Дороги перекроют с 7.00 утра до 18.00.
Как информирует Нацполиция, для автомобилей движение будет ограничено по таким улицам:
- Академика Кржижановского;
- Василия Степанченко;
- Коростенской;
- Генерала Наумова;
- Рабочей;
- на бульваре Академика Вернадского;
- на участках прилегающих улиц;
- автодороги Р30 (Новоирпинською трассой).
Водителей просят выбрать другие маршруты.
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