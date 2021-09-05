Из-за спортивных соревнований перекрыто улицы в столичном Академгородке

Из-за этого будет ограничено автомобильное движение на Академгородке, рассказывает Еспресо.TV .



Дороги перекроют с 7.00 утра до 18.00.

Как информирует Нацполиция, для автомобилей движение будет ограничено по таким улицам:

- Академика Кржижановского;

- Василия Степанченко;

- Коростенской;

- Генерала Наумова;

- Рабочей;

- на бульваре Академика Вернадского;

- на участках прилегающих улиц;

- автодороги Р30 (Новоирпинською трассой).

Водителей просят выбрать другие маршруты.





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