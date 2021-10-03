Из-за спектакля с осуждением вторжения в Чечню и Афганистан в Москве вызвали на допрос Ахеджакову

Об этом рассказывает Еспресо.TV .



"Приходил следователь. Меня вызвали на допрос. Те, кто создают травли, представления не видели. Я посмотрела в интернете на человека, который возглавляет организацию, выдвигает требования. Если бы он даже пришел на спектакль, он бы нашел в нем то, чего искал ", - рассказала она в интервью газете" Московский комсомолец ".



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По данным актрисы, у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина на нее "уголовное дело лежит", а "Офицеры России" обещают облить фекалиями зрителей.



Справка



Пьесу "Первый хлеб" по пьесе уральского драматурга Рината Ташимова в московском театре "Современник" поставил польский режиссер Бениамин Коц.



Это драма о реалиях жизни в России.



Ахеджакова играет главную роль - летнюю женщину Нурию, чей внук идет на войну в Чечне и не возвращается.



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Наибольшее возмущение "Офицеров России" вызвал антивоенный монолог "Нури" на могиле ее мужа, который воевал в составе Советской армии в Афганистане. при этом "Нурия" настолько зла, что использует нецензурную лексику.



При этом автор пьесы подчеркивает тот факт, что "Нурия" и ее семья не является этническими россиянами, но вынуждены воевать за Россию с такими же, как и они, порабощенными ею народами.



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