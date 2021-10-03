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Из-за спектакля с осуждением вторжения в Чечню и Афганистан в Москве вызвали на допрос Ахеджакову

3 октября, 2021 воскресенье
09:22
Культура Лия Ахеджакова

Известная российская актриса Лия Ахеджакова сообщила, что ее вызвали на допрос в связи с театральным представлением "Первый хлеб", на которую пожаловались "Офицеры России"

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

"Приходил следователь. Меня вызвали на допрос. Те, кто создают травли, представления не видели. Я посмотрела в интернете на человека, который возглавляет организацию, выдвигает требования. Если бы он даже пришел на спектакль, он бы нашел в нем то, чего искал ", - рассказала она в интервью газете" Московский комсомолец ".

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По данным актрисы, у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина на нее "уголовное дело лежит", а "Офицеры России" обещают облить фекалиями зрителей.

Справка

Пьесу "Первый хлеб" по пьесе уральского драматурга Рината Ташимова в московском театре "Современник" поставил польский режиссер Бениамин Коц.

Это драма о реалиях жизни в России.

Ахеджакова играет главную роль - летнюю женщину Нурию, чей внук идет на войну в Чечне и не возвращается.

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Наибольшее возмущение "Офицеров России" вызвал антивоенный монолог "Нури" на могиле ее мужа, который воевал в составе Советской армии в Афганистане. при этом "Нурия" настолько зла, что использует нецензурную лексику.

При этом автор пьесы подчеркивает тот факт, что "Нурия" и ее семья не является этническими россиянами, но вынуждены воевать за Россию с такими же, как и они, порабощенными ею народами.

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Афганистан
Чечня
репрессии в России
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