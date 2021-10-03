Из-за спектакля с осуждением вторжения в Чечню и Афганистан в Москве вызвали на допрос Ахеджакову
Известная российская актриса Лия Ахеджакова сообщила, что ее вызвали на допрос в связи с театральным представлением "Первый хлеб", на которую пожаловались "Офицеры России"
Об этом рассказывает Еспресо.TV .
"Приходил следователь. Меня вызвали на допрос. Те, кто создают травли, представления не видели. Я посмотрела в интернете на человека, который возглавляет организацию, выдвигает требования. Если бы он даже пришел на спектакль, он бы нашел в нем то, чего искал ", - рассказала она в интервью газете" Московский комсомолец ".
Читайте также: "С удовольствием расправляются". Телевидение Лукашенко запугивает СМЕРШем и террором в стиле Бела Куна и Розалии Землячки
По данным актрисы, у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина на нее "уголовное дело лежит", а "Офицеры России" обещают облить фекалиями зрителей.
Справка
Пьесу "Первый хлеб" по пьесе уральского драматурга Рината Ташимова в московском театре "Современник" поставил польский режиссер Бениамин Коц.
Это драма о реалиях жизни в России.
Ахеджакова играет главную роль - летнюю женщину Нурию, чей внук идет на войну в Чечне и не возвращается.
Читайте также: Владимир Огрызко: Где-то к 2040 году Россия начнет разваливаться
Наибольшее возмущение "Офицеров России" вызвал антивоенный монолог "Нури" на могиле ее мужа, который воевал в составе Советской армии в Афганистане. при этом "Нурия" настолько зла, что использует нецензурную лексику.
При этом автор пьесы подчеркивает тот факт, что "Нурия" и ее семья не является этническими россиянами, но вынуждены воевать за Россию с такими же, как и они, порабощенными ею народами.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.49
Покупка 26.49Продажа 26.72
-
EUR
Покупка 30.61Продажа 31.03
- Актуальное
- Важное